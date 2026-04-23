UP Board Result 2026 घोषित यहाँ से निकल रहा है

UP Board Result 2026 यूपी बोर्ड का रिजल्ट यहाँ देखें डायरेक्ट लिंक से रिजल्ट चेक करने के लिए कई लिंक बनाये गए है सभी लिंक इसी वेबसाइट में सबसे निचे उपलब्ध है जहाँ से क्लिक करके रिजल्ट देख सकते है |

यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 up board result 2026 check online

UP Board Exam 2026 :- कुल 261 मूल्यांकन केंद्रों पर 3 करोड़ से ज़्यादा उत्तर पुस्तिकाएँ जाँची गई |

10वीं 12वीं सभी स्टूडेंट अपना रिजल्ट देखना चाहते है तो निचे दिया बटन पर क्लिक करें और अब ओरिजिनल ऑफिसियल Results देखें |

UP Board Result 2026

सबसे निचे वेबसाइट में भी रिजल्ट लिंक दिया गया है अगर न खुले तो उसे भी देखें

फ़ास्ट रिजल्ट लिंक 12वीं मार्कशीट digilocker से देखें

UPMSP 10th Result Link LIVE

UPMSP 12th Result Link LIVE

UP Board Results 2025

Official Link :

कृपया ध्यान दें ऑफिसियल रिजल्ट दोपहर बाद 4:00 बजे घोषित होने के बाद से ओरिजिनल ऑफिसियल रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते है साथ ही साथ इस वर्ष से डुप्लीकेट मार्कशीट भी तुरंत digilocker से प्राप्त किया जा सकता है

Join our WhatsApp Channel Join WhatsApp Channel Share with Friends Facebook WhatsApp

पिछले कुछ वर्षों में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के नतीजों में छात्रों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा है:

2024: 89.55% पास

2023: 89.78% पास

2022: 88.18% पास

2021: 99.53% पास

2020: 83.31% पास

कक्षा 12 के नतीजे में पास प्रतिशत :

2024: 82.60% पास

2023: 75.52% पास

2022: 85.33% पास

2021: 97.47% पास

2020: 74% पास

यूपी बोर्ड की तरफ से टॉपर्स को क्या मिलता है |

यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद जो टॉपर्स होते हैं उन सभी विद्यार्थियों को बोर्ड की तरफ से सम्मानित किया जाता है। जिस तरह से हर साल बोर्ड की तरफ से टॉपर्स को नकद राशि दी जाती है। उसी तरह से इस साल भी दिया जा सकता है हालांकि यह राशि फिक्स नहीं रहता है । साल 2023 में जिला स्तरीय मेरिट सूची में स्थान पाने वाले 20 बच्चों को 21-21 हजार रुपये दिए गये थे।

उससे पहले 2022 में हाईस्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की गई थी। साथ ही टॉपर्स को एक लैपटॉप भी दिया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि बोर्ड की तरफ से इस वर्ष भी टॉपर्स के लिए अवॉर्ड की घोषणा किया जा सकता है।

UP Board 10th Topper List 2023

हाईस्कूल टॉप टेन लिस्ट



प्रियांशी सोनी-590

कुशाग्र पांडेय-587

मिश्कत नूर-587

कृष्णा झाा-586

अर्पित गंगवार-586

श्रेयांशी सिंह-586

आंशिक दुबे-585

सक्षम तिवारी-585

पियूष सिंह-585

UP Board 12th Topper List 2023

500 में से किसने कितना अंक पाया निचे है

शुभ छपरा 489

सौरभ गंगवार 486

अनामिका 486

प्रियांशु उपाध्याय 485

खुशी 485

सुप्रिया 485

शिव 484

पीयूष तोमर 484

सुभाषना 484

बिक्रम सिंह 484

निखिल तिवारी 484

शालिवी सिंह 483

आर्या परवीन 483

गनीया अख्तर 483

अनिकेत पाण्डेय 483

प्राची सिंह 483

शिवम कुमार 483

अनुज सिंह 483

नंदनी 483

फौजिया नाज 483

पिछले साल की रिजल्ट डेटें UP Board Result Date

2022– 18 जून

2021– 31 जुलाई

2020– 27 जून

2019– 27 अप्रैल

2018– 29 अप्रैल

UP Board Result Class 10: पिछले साल का टॉपर



रैंक 1: प्रिंस पटेल- 97.67 फीसदी

रैंक 2: संस्कृति ठाकुर- 97.50 फीसदी

रैंक 2: किरण कुशवाहा- 97.50 फीसदी

रैंक 3: अनिकेत शर्मा- 97.33 फीसदी

UP Board Result Class 12: पिछले साल का टॉपर



रैंक 1: दिव्यांशी- 95.40 फीसदी

रैंक 2: योगेश प्रताप सिंह- 95 फीसदी

रैंक 2: अंशिका यादव- 95 फीसदी

रैंक 3: बाल कृष्ण- 94 फीसदी

रैंक 3: प्रखर पाठक- 94 फीसदी

पिछले कई सालों में रिजल्ट की ये थी तारीखें UP Board Result Date

2026 — 23 April

2025– 25 अप्रैल

2024–20 अप्रैल

2023 – 25 अप्रैल

2022– 18 जून

2021– 31 जुलाई

2020– 27 जून

2019– 27 अप्रैल

2018– 29 अप्रैल

इस वर्ष कक्षा 10वीं में कुल 27.32 लाख एवं कक्षा 12वीं में 27.05 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा देने के लिए पंजीकरण कराया था |

छात्र छात्रों जानना चाहते है कि कब तक आएंगे नतीजे ?

UP Board Result 2026 Kab aayega :



बोर्ड नोटिस के अनुसार, यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे 23अप्रैल, 2026 को घोषित हो रहा है।

यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी करने के बाद से ही रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है ऐसा माना जा रहा है कि कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होते ही रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा | ऐसे में सभी छात्रों को सलाह दिया जाता है कि वे सभी लोग नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें साथ ही साथ इस वेबसाइट को भी एक बार चेक करें कोई अपडेट रहेगा यहाँ उपलब्ध हो जायेगा |

UP Board Result 2026 10वीं 12वीं ताज़ा अपडेट

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने रिजल्ट को लेकर हाल ही में एक ताज़ा संकेत दिया है, और उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके परिणामों को जारी करने के लिए पूरी की जाने वाली सभी प्रक्रिया की पुष्टि की है। इस विज्ञप्ति जारी होने के बाद यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं परिणाम 2026 निश्चित रूप से जारी किया है।

यूपी बोर्ड का रिजल्ट दोपहर बाद 4 बजे के बाद ही घोषित किया जायेगा एक ही दिन जारी होगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 54 लाख से अधिक छात्र कर रहे रिजल्ट का इंतजार आज अंतिम दिन है

हाई स्कूल (कक्षा X)परीक्षाफल वर्ष 2026 Announced here

इण्टरमीडिएट (कक्षा XII)परीक्षाफल वर्ष 2026

UP Board Result 2026 Kaise Dekhe

UP Board Result 2026 Kaise Check Kare

रिजल्ट चेक करने के लिए ये 5 ऑफिसियल वेबसाइट है जो कि निचे दिया गया है

1- upmsp.edu.in

2- upresults.nic.in

3- results.gov.in

4- upmspresults.up.nic.in

5- results.upmsp.edu.in

6- results.digilocker.gov.in

Go Main Website

Go To Results Site