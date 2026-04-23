UP Board Result 2026 घोषित यहाँ से निकल रहा है

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यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 up board result 2026 check online
UP Board Exam 2026 :- कुल 261 मूल्यांकन केंद्रों पर 3 करोड़ से ज़्यादा उत्तर पुस्तिकाएँ जाँची गई |
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UP Board Result 2026
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फ़ास्ट रिजल्ट लिंक 10वीं मार्कशीट digilocker से देखें
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Official Link :
कृपया ध्यान दें ऑफिसियल रिजल्ट दोपहर बाद 4:00 बजे घोषित होने के बाद से ओरिजिनल ऑफिसियल रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते है साथ ही साथ इस वर्ष से डुप्लीकेट मार्कशीट भी तुरंत digilocker से प्राप्त किया जा सकता है
पिछले कुछ वर्षों में यूपी बोर्ड कक्षा 10 के नतीजों में छात्रों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा है:
2024: 89.55% पास
2023: 89.78% पास
2022: 88.18% पास
2021: 99.53% पास
2020: 83.31% पास
कक्षा 12 के नतीजे में पास प्रतिशत :
2024: 82.60% पास
2023: 75.52% पास
2022: 85.33% पास
2021: 97.47% पास
2020: 74% पास
यूपी बोर्ड की तरफ से टॉपर्स को क्या मिलता है |
यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी होने के कुछ दिन बाद जो टॉपर्स होते हैं उन सभी विद्यार्थियों को बोर्ड की तरफ से सम्मानित किया जाता है। जिस तरह से हर साल बोर्ड की तरफ से टॉपर्स को नकद राशि दी जाती है। उसी तरह से इस साल भी दिया जा सकता है हालांकि यह राशि फिक्स नहीं रहता है । साल 2023 में जिला स्तरीय मेरिट सूची में स्थान पाने वाले 20 बच्चों को 21-21 हजार रुपये दिए गये थे।
उससे पहले 2022 में हाईस्कूल या इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में टॉप करने वाले छात्रों को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की गई थी। साथ ही टॉपर्स को एक लैपटॉप भी दिया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि बोर्ड की तरफ से इस वर्ष भी टॉपर्स के लिए अवॉर्ड की घोषणा किया जा सकता है।
UP Board 10th Topper List 2023
हाईस्कूल टॉप टेन लिस्ट
प्रियांशी सोनी-590
कुशाग्र पांडेय-587
मिश्कत नूर-587
कृष्णा झाा-586
अर्पित गंगवार-586
श्रेयांशी सिंह-586
आंशिक दुबे-585
सक्षम तिवारी-585
पियूष सिंह-585
UP Board 12th Topper List 2023
500 में से किसने कितना अंक पाया निचे है
शुभ छपरा 489
सौरभ गंगवार 486
अनामिका 486
प्रियांशु उपाध्याय 485
खुशी 485
सुप्रिया 485
शिव 484
पीयूष तोमर 484
सुभाषना 484
बिक्रम सिंह 484
निखिल तिवारी 484
शालिवी सिंह 483
आर्या परवीन 483
गनीया अख्तर 483
अनिकेत पाण्डेय 483
प्राची सिंह 483
शिवम कुमार 483
अनुज सिंह 483
नंदनी 483
फौजिया नाज 483
पिछले साल की रिजल्ट डेटें UP Board Result Date
2022– 18 जून
2021– 31 जुलाई
2020– 27 जून
2019– 27 अप्रैल
2018– 29 अप्रैल
UP Board Result Class 10: पिछले साल का टॉपर
रैंक 1: प्रिंस पटेल- 97.67 फीसदी
रैंक 2: संस्कृति ठाकुर- 97.50 फीसदी
रैंक 2: किरण कुशवाहा- 97.50 फीसदी
रैंक 3: अनिकेत शर्मा- 97.33 फीसदी
UP Board Result Class 12: पिछले साल का टॉपर
रैंक 1: दिव्यांशी- 95.40 फीसदी
रैंक 2: योगेश प्रताप सिंह- 95 फीसदी
रैंक 2: अंशिका यादव- 95 फीसदी
रैंक 3: बाल कृष्ण- 94 फीसदी
रैंक 3: प्रखर पाठक- 94 फीसदी
पिछले कई सालों में रिजल्ट की ये थी तारीखें UP Board Result Date
2026 — 23 April
2025– 25 अप्रैल
2024–20 अप्रैल
2023 – 25 अप्रैल
2022– 18 जून
2021– 31 जुलाई
2020– 27 जून
2019– 27 अप्रैल
2018– 29 अप्रैल
इस वर्ष कक्षा 10वीं में कुल 27.32 लाख एवं कक्षा 12वीं में 27.05 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा देने के लिए पंजीकरण कराया था |
छात्र छात्रों जानना चाहते है कि कब तक आएंगे नतीजे ?
UP Board Result 2026 Kab aayega :
बोर्ड नोटिस के अनुसार, यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे 23अप्रैल, 2026 को घोषित हो रहा है।
यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच पूरी करने के बाद से ही रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है ऐसा माना जा रहा है कि कुछ औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी होते ही रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा | ऐसे में सभी छात्रों को सलाह दिया जाता है कि वे सभी लोग नियमित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें साथ ही साथ इस वेबसाइट को भी एक बार चेक करें कोई अपडेट रहेगा यहाँ उपलब्ध हो जायेगा |
UP Board Result 2026 10वीं 12वीं ताज़ा अपडेट
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने रिजल्ट को लेकर हाल ही में एक ताज़ा संकेत दिया है, और उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके परिणामों को जारी करने के लिए पूरी की जाने वाली सभी प्रक्रिया की पुष्टि की है। इस विज्ञप्ति जारी होने के बाद यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं, 12वीं परिणाम 2026 निश्चित रूप से जारी किया है।
यूपी बोर्ड का रिजल्ट दोपहर बाद 4 बजे के बाद ही घोषित किया जायेगा एक ही दिन जारी होगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 54 लाख से अधिक छात्र कर रहे रिजल्ट का इंतजार आज अंतिम दिन है
हाई स्कूल (कक्षा X)परीक्षाफल वर्ष 2026 Announced here
इण्टरमीडिएट (कक्षा XII)परीक्षाफल वर्ष 2026
UP Board Result 2026 Kaise Dekhe
UP Board Result 2026 Kaise Check Kare
रिजल्ट चेक करने के लिए ये 5 ऑफिसियल वेबसाइट है जो कि निचे दिया गया है
1- upmsp.edu.in
2- upresults.nic.in
3- results.gov.in
4- upmspresults.up.nic.in
5- results.upmsp.edu.in
6- results.digilocker.gov.in